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13:03 (03.02)
Болградский, Саратский и Тарутинский районы Одесской области получили новые автомобили скорой помощи
Вчера, 3 Февраля
18:40
Президенты Украины и Болгарии обсудили возможность продления трассы Одесса –Рени до болгарской территории
17:23
В Одессе прошел концерт в память второй годовщины гибели Кузьмы Скрябина
16:34
Одесский залив сковал тонкий лед (фото)
15:57
В Измаиле из припаркованных автомобилей воруют ценные вещи
15:29
В Рени начали разработку Плана действий по энергетическому развитию
14:45
Одесский предприниматель пытался сэкономить на уплате налогов 31 млн гривен
13:33
Четверо молдаван пытались перевезти 314 литров водки по льду Кучурганского лимана
12:29
В Одессе из-за роллов, бургеров и сока избили курьера
11:38
Аккерманские дети отправили посылки военнослужащим в зоне АТО
11:12
В Одессе рецидивист среди бела дня напал на 19-летнюю студентку
10:37
Бессарабские немцы прислали гуманитарную помощь в Арциз
9:41
Одесская область будет популяризировать традиционную «речную» еду Придунавья за счет грантовых средств ЕС
8:44
Белгород-Днестровский дал заявку на финансирование программ из госбюджета
7:29
На улицах Рени появились БТРы и военные с оружием
2 Февраля
19:01
Ренийской объездной дороге необходимо «хотя бы 150 миллионов»
17:27
Измаильские пограничники помешали своровать уголь с поезда, следовавшего из Молдовы в Украину
15:21
В Белгороде-Днестровском грабитель напал на почтальона, разносившего горожанам пенсии
14:54
В Белгород-Днестровском районе за ночь обокрали два храма
13:23
В Одессе все чаще воруют мобильные телефоны
12:50
В Одесском апелляционном суде кинологи ищут взрывчатку
12:18
В Измаильской больнице орудуют карманные воры
11:15
Школьницу Белгорода-Днестровского наградили за спасение собаки
10:08
В Беляевском районе загорелся склад с металлоломом
9:03
Белгород-Днестровский станет центром Бессарабского госпитального округа
1 Февраля
19:04
«Наш край» требует от власти прозрачности в переговорах с МВФ
18:34
Власти города Тараклия в Молдове выделили сотни тысяч лей на изучение детьми болгарского языка

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