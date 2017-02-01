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19:04 (01.02)
«Наш край» требует от власти прозрачности в переговорах с МВФ
Сегодня, 1 Февраля
18:34
Власти города Тараклия в Молдове выделили сотни тысяч лей на изучение детьми болгарского языка
18:14
20-летняя жительница Арцизского района ограбила автомобиль в районном центре
17:38
В селе Троицкое в детском саду «Теремок» появилась новая игровая стенка
17:21
Одесский автолюбитель ездил по городу с правами собственного производства
16:24
Украинские военные проводят учения в Измаиле
16:04
В Белгороде-Днестровском произошло жестокое ограбление
15:59
Словесная перепалка между одесситами закончилась поножовщиной
14:43
В Беляевском районе накрыли 10 баз по разборке краденных автомобилей
13:37
На измаильских АЗС снова выросли цены на топливо
12:28
В Одесской области за сутки на пожарах погибло три человека
11:34
Убийце 3-летнего мальчика в Белгороде-Днестровском дали 14 лет тюрьмы
10:54
Жители центрального района Одессы могут остаться без отопления
10:21
Потемкинскую лестницу окончательно закрыли для прохода
9:02
В Белгород-Днестровском районе за правопорядком следят народные дружины
31 Января
18:01
В школе села Фурмановка установили новые компьютеры
17:18
В Одессе поймали банду серийных грабителей
16:54
В Болграде проводят работу по профилактике насилия в семье
16:32
В Одессе разоблачили предпринимателя-афериста, торговавшего мебелью
15:44
Два украинца отсидят в тюрьме Молдовы за контрабанду сигарет
15:02
Автобусы Одесса – Болград будут отправляться с Привоза
14:36
В Рени рецидивистка среди бела дня обокрала пожилую даму
14:31
Правительство Молдовы создает межведомственную группу для изучения вопроса строительства Украиной дополнительных ГЭС на Днестре
14:08
В Одессу со святой горы Афон везут мощи великомученика и целителя Пантелеймона
13:12
В Белгород-Днестровском районе орудует банда воров
12:51
На украинско-молдавской границе задержали 36-летнего одессита, решившего подзаработать на контрабанде психотропных медикаментов
12:24
В Одессе трое иностранцев ограбили квартиру одессита

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