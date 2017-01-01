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18:57 (30.12)
С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством Христовым!
31 Декабря 2016
17:40
Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники
16:03
В Болграде получили книги из Болгарии
14:40
В Белгороде-Днестровском воспитывают талантливых музыкантов
13:16
Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе взят под стражу без залога
11:55
В Болграде провели энергоаудит
10:21
В Белгороде-Днестровском участникам АТО выделили земельные участки под строительство
30 Декабря 2016
19:13
Задержанный пограничниками при помощи тепловизора украинец оказался «покойником» с тремя паспортами
18:44
Лучшие спортсмены Измаила 2016 года принимали поздравления
18:21
В Болграде установили систему видеонаблюдения
17:33
Антон Киссе поздравил детей с Новым Годом
17:11
В Овидиополе пятеро мужчин обокрали прирельсовый склад
16:56
В ФГУ обещают выполнить все социальные гарантии и обязательства перед сотрудниками ОПЗ
16:40
В Одессе трамвайный маршрут №10 возобновит движение с Нового года
16:34
«Наш край» назвал самые большие провалы власти, которые должны быть исправлены в 2017 году
16:12
В Измаильском районе нашли склад с алкогольным фальсификатом
15:59
Украинские пограничники предупредили вывоз старинного самовара в соседнюю страну
15:39
В Овидиополе мужчина убил женщину с ребенком и поджог дом
14:37
Новогодний подарок для детей Белгород-Днестровского района
13:39
Беляевский район: по неизвестной причине в селе Маяки загорелся автомобиль
12:34
В Тарутинском районе появилось общежитие для медиков
11:43
В Одессе судят жестокого убийцу, который лишил жизни одессита и выбросил труп в мусорный контейнер
11:34
Новогодние поздравления от нардепа получили дети из всех районов 142-го округа
11:17
Впервые за многие годы Тараклийский район Молдовы завершает год без долгов
10:34
Футбольный турнир в Беляевке становится традицией, — Петр Киссе
10:02
В Молдове за шантаж и угрозы убийством задержали украинского экс-прокурора
9:04
В Белгороде-Днестровском прошла праздничная ярмарка «Благотворительный вернисаж»

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