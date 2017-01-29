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11:07 (27.01)
Принятие нового закона об украинском языке может вызвать дополнительное напряжение в обществе, — Антон Киссе
Сегодня, 29 Января
17:35
Команда украинских биатлонистов завоевала третье место на смешанной эстафете чемпионата Европы
16:58
В начале сессии Верховная рада рассмотрит вопросы экологии, местного самоуправления и права
16:20
Порошенко 30 января посетит Германию
15:59
В Киеве перезахоронили писателя Александра Олеся
14:30
В Болграде зарегистрирована организация ветеранов АТО
13:07
В Белгороде-Днестровском отремонтирована детская библиотека 1
11:46
В селе Владычень прошел волейбольный турнир
10:20
В Затоке горела база отдыха: на месте погиб охранник
Вчера, 28 Января
16:12
В Болградском районе ликвидируют управление Пенсионного фонда
14:54
Болгарский рождественский шахматный турнир в Измаиле
13:42
Мемориальная плита в память о расстрелянных евреях в Белгороде-Днестровском восстановлена
12:18
В Одесском СИЗО найден повешенным «Овидиопольский головорез»
11:38
В Болграде планируют продолжить сотрудничество с Европой
10:17
Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона расследует факт смерти военнослужащего
27 Января
18:22
Главный полицейский Одесской области пообещал создать в Арцизском районе группы быстрого реагирования
17:49
С сегодняшнего дня облегчается проезд в поезде Кишинев-Одесса
17:23
Одесская область пасет задних по количеству и объему выделенных субсидий
16:59
Ряды Измаильского погранотряда пополнили новые котрактники (фото)
16:42
Измаильчанин хранил дома запрещенное оружие
16:02
Налоговые инспекции Гагаузии и Тараклийского района могут быть объединены
15:36
Информация о попытке похищения ребенка на Таирово не подтвердилась
15:27
Тепловизор в помощь: пограничники Измаильского района задержали трех граждан Республики Молдова
15:02
Руководство Арцизского района поставило под удар бесплатный проезд льготной категории граждан
14:22
Под Потёмкинской лестницей нашли человеческие останки
13:44
Данные статистики: украинцев больше умирает, чем рождается
12:31
Морские пехотинцы высадились в Белгороде-Днестровском
11:24
В Одессе задержали карманника, воровавшего кошельки в маршрутках

Статьи

Судьба порт больницы

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Дилемма ренийского здравоохранения: что делать с роскошью в условиях оптимизации?

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Последствия стихии совместными усилиями устранены

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Рождественские гагаузские гадания

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Назначение субсидий в Ренийском районе: «бардак, простите за выражение»

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ОБЩЕСТВО, Статьи

История одного памятника в Аккермане

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Зимние праздники у гагаузов

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Во сколько обходится одесситу новогоднее настроение

Мнения

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Разбор намётов: ещё много, много раз?

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Новые президенты Молдовы и Приднестровья как фактор перемен в регионе

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Украинско-молдавские отношения: пятый президент Молдовы – планы и перспективы

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Е-декларации украинских политиков: праздник демократии со многими неизвестными

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Загадка ренийской водонасосной станции: без бумажки нет промашки?

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Взгляд со стороны: Мэр Арциза Владимир Михов: «узурпатор» и «варвар», или все-таки человек, способный созидать?

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