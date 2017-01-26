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7:56 (20.01)
Не перестану стучаться во все двери… — Антон Киссе
Сегодня, 26 Января
12:33
Белгород-Днестровский оказался заложником мусорного монополиста
11:53
Житель Арциского района постреливал из обреза в своем дворе, за что может загреметь за решетку
11:03
В Ширяевском районе из-за непогоды «Камаз» съехал в кювет
10:17
В Болграде главе области показали будущий центр админуслуг
9:21
В Одессе презентуют книги «Школа будущего» и дискуссия об инновациях в школьном образовании
8:37
В Болграде председателя облгосадминистрации ждали разгневанные земледельцы
Вчера, 25 Января
18:34
В Одессе более тысячи детей из интернатов получили подарки
17:57
На гражданина Молдовы, незаконно перешедшего границу с Украиной, завели уголовное дело (фото, видео)
16:09
В Измаиле двое рецидивистов избили и ограбили мирных прохожих
15:27
Социально незащищенные жители села Кагарлык получили экологически чистые отопительные брикеты
14:52
В Одессе у 17-летнего юноши нашли около 500 патронов
14:24
Измаильский район: Людмиле Чилик присвоено звание «Заслуженный работник культуры Украины»
13:38
В Подольском районе квартиранты обчистили хозяев на 13 тыс
12:24
В Балтском районе 15-летний студент ограбил местного жителя
11:42
Белгород-Днестровский получит весьма незначительные средства для ремонта дорог
10:58
Ночью в Одессе горел жилой дом: есть пострадавшие
10:24
Курорты Затока и Сергеевка в завалах мусора
9:16
В Болграде побывал новый руководитель Одесской области
24 Января
18:58
Президент Молдовы: «Гагаузия за нами в ЕС не последует»
17:12
В Одессе судят интернет-мошенника, который продавал несуществующую технику
16:42
В Измаиле губернатор Максим Степанов выразил надежду на то, что трасса Одесса — Рени будет достроена в 2017 году
15:25
В Одесской области прикрыли еще один незаконный канал экспорта леса
14:31
Новый начальник Ренийского отделения полиции начал проводить выездные приёмы граждан
13:14
В порыве гнева одесситка убила свою свекровь
12:33
К концу весны в Белгороде-Днестровском завершат освещение 15 центральных улиц
11:38
В Одессе сотрудница ломбарда присвоила себе 285 тысяч гривен
10:54
В Болграде полиция и местная власть обсудили план сотрудничества

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Судьба порт больницы

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Дилемма ренийского здравоохранения: что делать с роскошью в условиях оптимизации?

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ОБЩЕСТВО, Статьи

Последствия стихии совместными усилиями устранены

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КУЛЬТУРА, Статьи

Рождественские гагаузские гадания

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Назначение субсидий в Ренийском районе: «бардак, простите за выражение»

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ОБЩЕСТВО, Статьи

История одного памятника в Аккермане

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Зимние праздники у гагаузов

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Во сколько обходится одесситу новогоднее настроение

Мнения

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Разбор намётов: ещё много, много раз?

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Новые президенты Молдовы и Приднестровья как фактор перемен в регионе

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Украинско-молдавские отношения: пятый президент Молдовы – планы и перспективы

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Е-декларации украинских политиков: праздник демократии со многими неизвестными

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Загадка ренийской водонасосной станции: без бумажки нет промашки?

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