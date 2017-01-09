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13:17 (08.01)
Ситуацию удерживаем под контролем – Антон Киссе
Сегодня, 9 Января
18:43
В Одесской области предлагают создать карту снежных перемётов на дорогах
18:30
Трасса Одесса — Рени: проезд возможен только для легкового транспорта
18:01
Из-за заснеженных дорог на границе с Молдовой закрыты четыре КПП
17:50
Движение по трассе Одесса — Рени надеются восстановить к утру
17:47
Депутаты просят создать в Болградском районе больницу интенсивного лечения второго уровня
17:39
Безвизовый режим: Беларусь открыла границы для иностранцев, включая граждан стран ЕС
16:58
Под Килией насмерть замерз военный Измаильского погранотряда
16:39
В Болградском районе падает рождаемость
15:54
На 9 января в Белгороде-Днестровском со снежными заносами справляются
14:52
Болгария обсуждает необходимость в новой АЭС
13:54
Экс-президент Румынии намерен создать в Молдове новую унионистскую партию
12:53
В Болграде установили стоимость питания детей в детсадах
11:39
Жители Арциза отметят Рождество народными гуляниями
10:31
Снежная битва в Одессе собрала около сотни участников
10:08
Килийские власти призвали и.о. губернатора Одесской области вспомнить о людях и заняться непосредственными обязанностями
9:47
Часть автомобильных дорог Одесской области открыты для движения
9:12
Белгород-Днестровские таксисты зарабатывают на непогоде
Вчера, 8 Января
18:24
18 населенных пунктов Одесской области остаются без света
18:10
На завтра по Одессе и области вновь объявлено штормовое предупреждение
14:52
В Белгороде-Днестровском помогают ОСМД
13:20
Рождество глазами детей Болграда
11:47
Авария на Канатной ликвидирована: начата подача тепла в дома
10:23
Акватория Белгород-Днестровского порта скована льдом
10:16
Пробки на дорогах Одесской области ликвидированы
7 Января
17:36
Жителей Одесской области просят не выезжать из населенных пунктов. Ожидается вторая волна стихии
17:08
На трассе Одесса — Рени из снежных заносов освобождены около 50 автомобилей

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