Войти

Введите логин и пароль для входа

Забыли пароль?

Интернет-газета "Топор"
Статьи, мнения, новости Одесского региона

Вы также можеет войти через социальные сети:

Регистрация

Пароль будет отправлен вам на e-mail.


Войти

Введите логин и пароль для входа

Забыли пароль?

Регистрация

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

16:01 (10.01)
Главные герои по борьбе с последствиями стихии – это простые люди,- Антон Киссе
Сегодня, 16 Января
16:32
В Белгороде-Днестровском предприниматели малого бизнеса сворачивают свою деятельность
16:26
Либералы Молдовы инициируют процедуру отставки президента Игоря Додона
16:03
В Одессе на «7 км» двое мужчин избили и ограбили иностранца
15:27
Ренийские автоперевозчики: или повышать цены на проезд, или – закрываться
14:08
В Одессе в разных районах города орудуют беспринципные воры
14:03
Беляевский район: местный «коллекционер» пойдет под суд за хранение боеприпасов
13:24
От локального к глобальному
12:38
В Одессе два парня, подобрав ключи, обчистили общежитие
11:54
Одесситы протестовали против вырубки деревьев в центре города
11:12
Измаильский район: мужчина сгорел заживо в своей постели
10:39
В Одессе снова осквернили стену памяти Кузьмы Скрябина
9:57
Сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда пресекли вывоз леса кругляка под видом дров
8:43
В Измаиле прошел традиционный Рождественский концерт
7:43
Из Дуная вырезали глыбу льда с замерзшей в ней лисой
Вчера, 15 Января
17:22
В понедельник в Украине похолодает
15:54
В Болграде растет детская преступность
14:30
В Украине 17 января запустят первый поезд с вагонами-трансформерами
13:07
Загадочная художница показала в Одессе свой «Зимний альбом»
11:44
В Одессе прошла встреча Клуба социальных предпринимателей
10:17
В Болграде говорили о важности архивов
14 Января
18:52
УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен
16:25
Украина увеличила экспорт фруктов
15:20
В Виноградном заканчивают ремонт Дома культуры
13:55
В Болградской библиотеке действует женский клуб
12:30
В Одессе перевернулась машина скорой помощи
10:18
Артисты села Шабо Белгород-Днестровского района гастролировали со щедривками
13 Января
16:54
Одесситы смогут окунуться на Крещение в нескольких местах

Статьи

Гадания

КУЛЬТУРА, Статьи

Рождественские гагаузские гадания

субсидии

Статьи

Назначение субсидий в Ренийском районе: «бардак, простите за выражение»

памятни

ОБЩЕСТВО, Статьи

История одного памятника в Аккермане

новый год Гагаузы

ОБЩЕСТВО, Статьи

Зимние праздники у гагаузов

Новый год

ОБЩЕСТВО, Статьи

Во сколько обходится одесситу новогоднее настроение

Новый год

ОБЩЕСТВО, Статьи

Новый год: как его праздновали раньше и что он значит сейчас?

субсидии

Статьи, ЭКОНОМИКА

Ренийский район: просто «кинули» два раза: ни субсидий вам, ни газа

Мнения

potyliko

Разбор намётов: ещё много, много раз?

Додон Красносельский

Новые президенты Молдовы и Приднестровья как фактор перемен в регионе

Kiselev

Украинско-молдавские отношения: пятый президент Молдовы – планы и перспективы

Kynka

Е-декларации украинских политиков: праздник демократии со многими неизвестными

Potylik

Загадка ренийской водонасосной станции: без бумажки нет промашки?

фото: соцсети

Взгляд со стороны: Мэр Арциза Владимир Михов: «узурпатор» и «варвар», или все-таки человек, способный созидать?

Информационный партнер:

Обозрение плюс - наш информационный партнер

Topor.od.ua
Найдите нас в Instagram
  • Наш край

ПОГОДА

ФОТО

  • Опрос

    Какие новости Вы чаще читаете?

    Показать результаты

    Loading ... Loading ...

Видео
﻿