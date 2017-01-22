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7:56 (20.01)
Не перестану стучаться во все двери… — Антон Киссе
Вчера, 21 Января
16:43
На Привозе произошел пожар
16:29
В Житомире 13 учеников гимназии попали в больницу из-за отравления
15:55
Украинка вошла в топ-10 масс-старта Кубка мира по биатлону
13:50
В Белгороде-Днестровском стартовала благотворительная акция «Помоги солдату»
12:45
В 2016 году в Украине начали работу 76 новых пожарных команд
10:18
Крещенские купания прошли в Белгороде-Днестровском
20 Января
19:57
В Болграде готовятся сформировать новый общественный совет
17:26
ДТП в Одессе: на перекрестке столкнулись три иномарки (ФОТО)
16:59
Одесская молодежь носит в карманах наркотики
15:43
Полиция Измаила открыла уголовное производство по факту нападения на бойца АТО
15:06
В Килие прохожие нашли ребенка в детской коляске брошенным на улице
14:41
Представитель болгарской диаспоры удостоен высокой государственной награды Украины
14:02
Ледяные пейзажи одесского порта (фото)
13:43
Выставка ренийской художницы Натальи Светненко: из Сибири с любовью
13:03
В Одессе поймали мошенницу, которая «выдурила» квартиру у инвалида
11:53
Окнянский район: 37-летний отец семейства покушался на жизнь своих детей
11:37
В Одессе представители разных национальностей встретили Новый год по мультикультурному
10:48
В Измаильском районе из-за отопительной печи погиб мужчина
10:12
В Белгороде-Днестровском вандалы поглумились над мемориальной плитой, установленной в память о расстрелянных евреях
9:02
В Болграде побывала карта — вышиванка
19 Января
18:21
Президент Молдовы взял курс на «стратегическое партнерство» с Россией
17:29
В Болграде отметили Крещение Господне
15:58
В Черноморске задержали троих парней, которые грабили несовершеннолетних
15:02
В Крещение сотни измаильчан окунаются в прорубь в Дунае
14:42
Почтовая служба «Ночной экспресс» попалась на перевозке контрабандных сигарет
14:08
Одесситы попытались побить рекорд одновременного вхождения в воду

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Последствия стихии совместными усилиями устранены

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Рождественские гагаузские гадания

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Назначение субсидий в Ренийском районе: «бардак, простите за выражение»

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ОБЩЕСТВО, Статьи

История одного памятника в Аккермане

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ОБЩЕСТВО, Статьи

Зимние праздники у гагаузов

Новый год

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Во сколько обходится одесситу новогоднее настроение

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Новый год: как его праздновали раньше и что он значит сейчас?

Мнения

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Разбор намётов: ещё много, много раз?

Додон Красносельский

Новые президенты Молдовы и Приднестровья как фактор перемен в регионе

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Украинско-молдавские отношения: пятый президент Молдовы – планы и перспективы

Kynka

Е-декларации украинских политиков: праздник демократии со многими неизвестными

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Загадка ренийской водонасосной станции: без бумажки нет промашки?

фото: соцсети

Взгляд со стороны: Мэр Арциза Владимир Михов: «узурпатор» и «варвар», или все-таки человек, способный созидать?

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